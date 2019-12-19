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Засідання Ради затримується на годину

Новини » Політика     19.12.2019 - 11:02
Засідання Ради затримується на годину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава парламенту проводить консультації з главами фракцій

Засідання Верховної ради України у четвер, 19 грудня, досі не розпочалося через консультації спікера парламенту Дмитра Разумкова з главами фракцій, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання затримується вже на годину. Так, консультації стосуються вчорашнього скандалу, який відбувся на засіданні аграрного комітету.

Нагадаємо, під час вчорашнього засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України. У бійці брали участь нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа та нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, а також нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовіловець.

Зокрема, представники ОПЗЖ і "Батьківщини" заблокували місце голови комітету.

Відзначимо, аграрний комітет проголосував за звернення до голови Верховної ради з проханням призначити засідання на наступний тиждень.

Комітет планує проводити засідання 23, 24, 26, 27 грудня. Народні депутати підтримали відповідне рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, розгляд законопроекту буде залежати від швидкості обробив правок в комітеті.

Сьогодні Рада розгляне закон про гральний бізнес На засіданні аграрного комітету побилися депутати від ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Батьківщини"
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
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