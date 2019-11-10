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Заседание суда в отношении Мазура состоится сегодня, - Денисова

Новости » Общество     10.11.2019 - 14:33
Заседание суда в отношении Мазура состоится сегодня, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Судебное заседание начнется в 16:00

Заседание суда по избранию меры пресечения украинскому активисту Игорю Мазуру состоится сегодня, 10 ноября, в польском городе Люблин. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По словам Денисовой, сегодня в 16 часов в польском Люблине состоится судебное заседание в отношении Мазура, на котором изберут меру пресечения. Она добавила, что прокуратура внесла представление об экстрадиционном аресте.

"Только что прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте Игоря Мазура. Судебное заседание состоится сегодня в Люблине в 16:00", - написала омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура привезли в прокуратуру для допроса. Украинский консул отмечал, что из-за резонансности дела заседание суда состоится в Люблине. Тогда он также добавил, что заседание может состояться в понедельник.

Как писало РБК-Украина, украинский активист и сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игорь Мазур был задержан польскими пограничниками в пункте пропуска "Дорогуск" 9 ноября. Отметим, что Мазура задержали по запросу Российской Федерации.

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