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Засідання суду щодо Мазура відбудеться сьогодні, - Денісова

Новини » Суспільство     10.11.2019 - 14:33
Засідання суду щодо Мазура відбудеться сьогодні, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Судове засідання почнеться о 16:00

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу українському активісту Ігорю Мазуру відбудеться сьогодні, 10 листопада, в польському місті Люблін. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За словами Денісової, сьогодні о 16-й годині у польському Любліні відбудеться судове засідання щодо Мазура, на якому оберуть запобіжний захід. Вона додала, що прокуратура внесла подання про екстрадиційний арешт.

"Щойно прокуратура внесла на розгляд суду подання про екстрадиційний арешт Ігоря Мазура. Судове засідання відбудеться сьогодні в Любліні о 16:00", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура привезли в прокуратуру для допиту. Український консул зазначав, що через резонансність справи засідання суду відбудеться в Любліні. Тоді він також додав, що засідання може відбутися у понеділок.

Як писало РБК-Україна, український активіст та співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігор Мазур був затриманий польськими прикордонниками в пункті пропуску "Дорогуськ" 9 листопада. Зазначимо, що Мазура затримали за запитом Російської Федерації.

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