Заседание красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" провели без адвокатов

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону провел заседание по красногвардейскому "делу Хизб ут-Тахрир" без участия адвокатов. Это нарушает право на защиту крымских татар.

Об этом пишут "Крим.Реалії".

Так, адвокат Лиля Гемеджи пояснила, что вместе с коллегами принимала участие в другом судебном заседании, о чем суд был заранее предупрежден через соответствующее ходатайство.

"Суд не удовлетворил это ходатайство и провел процесс без адвокатов", - сообщила Гемеджи.

По ее словам, на заседании допросили четырех свидетелей со стороны обвинения, которые присутствовали при задержании Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева.

"По нашему мнению, эти показания, полученные в ходе сегодняшнего заседания, должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Сегодняшний процесс по сути нарушает право на защиту", - сказала Гемеджи.

Следующее заседание назначено на 25 мая.

Отметим, в феврале 2019 года российские силовики провели обыски у крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района. В дальнейшем были задержаны Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмірусеинов по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2019 года суд продлил арест фигурантов красногвардейского "дела" до 13 июня 2020 года. 15 января их вывезли из симферопольского СИЗО в колонию Краснодара (Россия).