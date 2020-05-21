Засідання красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" провели без адвокатів

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону провів засідання у красногвардійській "справі Хізб ут-Тахрір" без участі адвокатів. Це порушує право на захист кримських татар.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Так, адвокат Ліля Гемеджі пояснила, що разом із колегами брала участь в іншому судовому засіданні, про що заздалегідь суд був попереджений через відповідне клопотання.

"Суд не задовольнив це клопотання і провів процес без адвокатів", - повідомила Гемеджі.

За її словами, на засіданні допитали чотирьох свідків з боку обвинувачення, які були присутні при затриманні Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва.

"На нашу думку, ці показання, отримані в ході сьогоднішнього засідання, повинні бути визнані неприпустимими доказами. Сьогоднішній процес по суті порушує право на захист", - сказала Гемеджі.

Наступне засідання призначене на 25 травня.

Відзначимо, в лютому 2019 року російські силовики провели обшуки у кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району. Надалі були затримані Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаіров і Рустем Емірусеінов за підозрою в участі в забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". У грудні 2019 року суд продовжив арешт фігурантів красногвардійського "справи" до 13 червня 2020 року. 15 січня їх вивезли з сімферопольського СІЗО в колонію Краснодара (Росія).