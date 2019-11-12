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Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ перенесли на 13 ноября

Новости » Политика     12.11.2019 - 17:04
Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ перенесли на 13 ноября
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Олифер отметила, что заседание подгруппы не состоялось по техническим причинам

В среду, 13 ноября, состоится видеоконференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, сегодня не состоялось заседание подгруппы по техническим причинам.

"Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы", - отметила Олифер.

Напомним, сегодня на заседании ТКГ были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. При этом Олифер отметила, что проведение встречи ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Кроме того, 31 июля сообщалось, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась, что в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.

Добавим, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров.

Для встречи в нормандском формате сняты все препятствия, - Олифер Кучма и Сайдик не приедут на заседание ТКГ в Минск
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