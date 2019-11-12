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Засідання гуманітарної підгрупи ТКГ перенесли на 13 листопада

Новини » Політика     12.11.2019 - 17:04
Засідання гуманітарної підгрупи ТКГ перенесли на 13 листопада
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Оліфер зазначила, що засідання підгрупи не відбулося з технічних причин

У середу, 13 листопада, відбудеться відеоконференція гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, сьогодні не відбулося засідання підгрупи з технічних причин.

"Оскільки сьогодні в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи, українська сторона наполягала на проведенні завтра, 13 листопада, відеоконференції цієї підгрупи", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні ТКГ були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні. При цьому Оліфер зазначила, що проведення зустрічі прискорить вирішення всіх актуальних питань з урегулювання конфлікту.

Крім того, 31 липня повідомлялося, що гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася, що найближчим часом будуть узгоджені алгоритми ідентифікації і передачі останків загиблих.

Додамо, що представник України в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою світу. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.

Для зустрічі в нормандському форматі зняті всі перешкоди, - Оліфер Кучма і Сайдик не приїдуть на засідання ТКГ в Мінськ
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