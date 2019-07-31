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Гуманитарная подгруппа ТКГ вскоре согласует алгоритмы передачи останков погибших

Новости » Политика    31.07.2019 - 20:24
Гуманитарная подгруппа ТКГ вскоре согласует алгоритмы передачи останков погибших
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Сейчас активизирована работа по поиску пропавших без вести

В Минске гуманитарная подгруппа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась, что в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, сейчас активизирована работа по поиску пропавших без вести.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", - отметила Олифер.

Кроме того, в подгруппе по социально-экономическим вопросам работает над вопросами жизнеобеспечения Донбасса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске 31 июля договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа. К началу ремонта моста должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отметим, 31 июля в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также прошла встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Минске договорились о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы
Новости Украины Контактная группаМинск
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