Заседание дисциплинарных жалоб Горбатюка и Уварова КДКП проводит в закрытом режиме

Горбатюк и Уваров ранее подали дисциплинарные жалобы на одного из прокуроров ГПУ

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) во вторник, 24 июля, решила проводить вторую часть заседания в закрытом режиме. В этой части должны рассмотреть дисциплинарные жалобы в отношении одного из прокуроров Генпрокуратуры, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сейчас рассматривается вывод об отсутствии дисциплинарного проступка прокурора Генеральной прокуратуры Украины по результатам рассмотрения дисциплинарных жалоб начальника Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка и руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины Владимира Уварова.

Напомним, 16 июля 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Сергея Горбатюка назначил руководителем следственного управления Генпрокуратуры. При этом Луценко отметил, что не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка (Департамент специальных расследований).

Добавим, что 11 июля в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о ликвидации четырех самостоятельных структурных подразделения, среди которых и Департамент специальных расследований.

Отметим, что 25 июня 2018 года Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокурор Юрий Луценко и его заместители Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская и Анатолий Матиос незаконно вмешиваются в расследование преступлений в отношении Майдана.