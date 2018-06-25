Луценко і Матіос незаконно втручалися в слідство у справах Майдану, - Горбатюк

Скарги на втручання керівництва ГПУ направили до Національного антикорупційного бюро

Генпрокурор Юрій Луценко та його заступники Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська і Анатолій Матіос незаконно втручаються у розслідування злочинів на Майдані. Про це в інтерв'ю DW заявив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Я бачу, що у керівництва немає бажання об'єктивного розслідування злочинів на Майдані. І це підтверджено сотнями документів. Ці керівники не повинні займати свої посади, тому що вони вже стільки порушували закон, мають нести відповідальність за втручання в роботу слідчих або інші незаконні дії", - зазначив Горбатюк.

Він також уточнив, що має на увазі генпрокурора Юрія Луценка та його заступників - Юрія Столярчука, Анжелу Стрижевську і Анатолія Матіоса.

"Ці особи здійснювали протиправні дії в ході розслідувань справ Майдану. Все задокументовано. Ми написали заяви про злочин. Ця заява, за законом, розглядається знову ж таки в рамках ГПУ, писали в дисциплінарно-кваліфікаційну комісію прокурорів і отримали формальні відписки, дисциплінарні провадження там так і не відкрили. У випадках, коли відмовляли з заявами про злочин, зверталися до суду, зараз написали заяву про злочин в НАБУ і чекаємо реакції цього органу. Поки ще не зверталися лише до Верховної ради, яка виражає довіру або недовіру генпрокурору, можливо, варто звернутися ще й туди", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Горбатюк зазначив, що ліквідація Департаменту спецрозслідувань затягує слідство у справах Майдану.