Засідання щодо дисциплінарних скарг Горбатюка та Уварова КДКП проводить у закритому режимі

Горбатюк та Уваров раніше подали дисциплінарні скарги на одного із прокурорів ГПУ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) у вівторок, 24 липня, вирішила проводити другу частину засідання у закритому режимі. У цій частині мають роглянути дисциплінарні скарги щодо одного з прокурорів Генпрокуратури, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, зараз розглядається висновок про відсутність дисциплінарного проступку прокурора Генеральної прокуратури України за результатами розгляду дисциплінарних скарг начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка та керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Володимира Уварова.

Нагадаємо, 16 липня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Сергія Горбатюка призначено керівником слідчого управління Генпрокуратури. При цьому Луценко зазначив, що не задоволений діяльністю колишнього департаменту Горбатюка (Департаменту спеціальних розслідувань).

Додамо, що 11 липня у Генеральній прокуратурі України повідомили про ліквідацію чотирьох самостійних структурних підрозділи, серед яких і Департамент спеціальних розслідувань.

Зазначимо, що 25 червня 2018 року Сергій Горбатюк заявив, що Генпрокурор Юрій Луценко та його заступники Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська і Анатолій Матіос незаконно втручаються у розслідування злочинів щодо Майдану.