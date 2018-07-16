Раніше Горбатюк очолював Департамент спецрозслідувань, що розслідував "справи Майдану"

Сергія Горбатюка призначено керівником слідчого управління Генпрокуратури. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я не задоволений діяльністю колишнього департаменту Горбатюка (Департаменту спеціальних розслідувань, - ред.)... Моє рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним... Жоден слідчий, жоден прокурор по "справах Майдану" не був змінений або відсторонений. Всі вони як працювали, так і працюють в тих же справах", - сказав Луценко.

При цьому він зазначив, що було змінено статус Горбатюка.

"Згідно з наказом, який був сьогодні оприлюднений, Горбатюк, за його заявою, призначений мною на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко ліквідував очолюваний Горбатюком Департамент спецрозслідувань.