Горбатюка призначено керівником слідчого управління Генпрокуратури

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 18:04
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Раніше Горбатюк очолював Департамент спецрозслідувань, що розслідував "справи Майдану"

Сергія Горбатюка призначено керівником слідчого управління Генпрокуратури. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна

"Я не задоволений діяльністю колишнього департаменту Горбатюка (Департаменту спеціальних розслідувань, - ред.)... Моє рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним... Жоден слідчий, жоден прокурор по "справах Майдану" не був змінений або відсторонений. Всі вони як працювали, так і працюють в тих же справах", - сказав Луценко. 

При цьому він зазначив, що було змінено статус Горбатюка.  

"Згідно з наказом, який був сьогодні оприлюднений, Горбатюк, за його заявою, призначений мною на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру", - сказав генпрокурор. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко ліквідував очолюваний Горбатюком Департамент спецрозслідувань.

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Теги:  Юрій Луценко,  ГПУ,  Сергей Горбатюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС