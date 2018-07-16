Горбатюка призначено керівником слідчого управління Генпрокуратури
Раніше Горбатюк очолював Департамент спецрозслідувань, що розслідував "справи Майдану"
Сергія Горбатюка призначено керівником слідчого управління Генпрокуратури. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я не задоволений діяльністю колишнього департаменту Горбатюка (Департаменту спеціальних розслідувань, - ред.)... Моє рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним... Жоден слідчий, жоден прокурор по "справах Майдану" не був змінений або відсторонений. Всі вони як працювали, так і працюють в тих же справах", - сказав Луценко.
При цьому він зазначив, що було змінено статус Горбатюка.
"Згідно з наказом, який був сьогодні оприлюднений, Горбатюк, за його заявою, призначений мною на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру", - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко ліквідував очолюваний Горбатюком Департамент спецрозслідувань.