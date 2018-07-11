Заседание по делу Савченко отложили из-за неявки защитников

Следующее заседание по делу Савченко назначено на 12 июля

Шевченковский районный суд города Киева в деле Надежды Савченко отложил заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей подозреваемой из-за неявки защитников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В связи с неявкой защитников судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. отложено. Следующее судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено на 12.07.2018 в 10 час.00 мин", - говорится в сообщении.

Напомним, заседание было назначено на 14:00 сегодня, 11 июля.

10 июля суд по делу Савченко удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи Мелешак.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушение на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.