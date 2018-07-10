Суд по делу Савченко удовлетворил отвод судьи Мелешак
Дата нового заседания будет сообщена дополнительно
Шевченковский районный суд Киева по делу Надежды Савченко удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи Мелешак. Об этом судья заявила в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.
"Суд постановил удовлетворить отвод судьи Мелешак", - объявила судья.
Вместе с тем, отвод прокурору Баннику доволен не был.
О том, когда состоится заседание по продлению меры пресечения, обещали сообщить дополнительно.
Таким образом, автораспределение должно назначить нового судью.
Напомним, ранее суд по делу Савченко отказал в отводе судьи Хардиной, которая в настоящее время рассматривает отвод судьи Мелешек.
Таким образом, судья Хардина рассматривала отводе судьи Мелешек. Судья Мелешак начинала рассмотрение дела о мере пресечения Савченко.
22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушение на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.