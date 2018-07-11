Засідання у справі Савченко відклали через неявку захисників

Наступне засідання у справі Савченко призначене на 12 липня

Шевченківський районний суд міста Києва у справі Надії Савченко відклав засідання по розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної через неявку її захисників. Про це повідомляє прес-служба суду.

"У зв’язку з неявкою захисників судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко Н.В. відкладено. Наступне судове засідання з розгляду зазначеного клопотання призначено на 12.07.2018 о 10 год.00 хв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засідання було призначене на 14:00 сьогодні, 11 липня.

10 липня суд у справі Савченко задовольнив клопотання прокуратури про відвід судді Мелешак.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замах на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.