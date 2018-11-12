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Засідання у справі капітана "Норда" не відбулось через відпустку судді

Новини » Політика    12.11.2018 - 14:24
Засідання у справі капітана "Норда" не відбулось через відпустку судді
Фото: Володимир Горбенко (investigator.org.ua)

Про дату наступного засідання у справі поки що невідомо

Засідання у справі капітана чорноморського сейнера "Норд" Володимира Горбенка в Оболонському райсуді Києва не відбулось через відпустку судді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Про дату наступного засідання у справі поки що невідомо.

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії

6 квітня суд взяв під варту капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко, а 11 квітня йому було повідомлено про підозру за незаконний рибний промисел. 

30 жовтня в прес-службі російського омбудсмена Тетяни Москалькової заявили про обмін сімох російських моряків судна "Норд" на сімох українських моряків судна "ЯМК-0041".

Як повідомлялося, за даними представника прес-служби Москалькової, капітан сейнера "Норд" Володимир Горбенко, щодо якого порушено кримінальну справу, залишається в Україні.

 

 

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