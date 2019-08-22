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Засідання по справі Богдана проти журналістів програми "Схеми" пройде 19 вересня

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 20:58
Засідання по справі Богдана проти журналістів програми "Схеми" пройде 19 вересня
Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудеться у Шевченківському районному суді Києва

Підготовче засідання щодо позову голови Офісу президента України Андрія Богдана проти журналістів програми "Схеми" відбудеться 19 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Шевченківського районного суду міста Києва.

Як повідомляється, засідання розпочнеться 19 вересня о 10:00 в приміщенні Шевченківського районного суду Києва.

"Позовна заява відповідає вимогам, передбаченим Цивільним процесуальним кодексом України, провадження у справі відкрито, справу призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Андрій Богдан 20 серпня подал цивільний позов проти журналістів-розслідувачів програми "Схеми". Глава Офісу президента хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Відповідачами зазначено троє журналістів - Валерія Егошина, Максим Савчук Наталія Седлецька, а також ВАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Також повідомлялося, що в березні вийшло розслідування журналістів програми "Схеми", в якому заявлялося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався в Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком. Зазначалося, що про зустріч свідчать дані журналу відвідувань КС. Таким чином, Богдан підпадає під обмеження люстрационного закону і не може працювати на державній службі, а КСУ тоді вирішував долю закону "Про очищення влади" і міг визнати люстрацію неконституційною.

Пізніше Станіслав Шевчук заявив, що у час зустрічі з Богданом про люстрацію не йшлося, а обговорювався закон про незаконне збагачення.

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