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"Заря" узнала соперника в квалификации Лиги конференций

Фото: Подопечные Патрика ван Леувена перед спаррингом (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций 2022/23 румынская "Университатя" из Крайовы и албанская "Влазния" определили между собой будущего соперника луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Румынский клуб разгромил обладателя Кубка Албании дома после выездной ничьей (1:1). Забитыми в составе "Университати" мячами отличились Матею, Силва и Геман.

Теперь крайовцы 4 августа встретятся с "Зарей" на выезде. Домашние матчи третьего по престижности еврокубка луганчане решили играть в польском Люблине. Тамошняя "Арена Люблин" рассчитана более чем на 15 тысяч зрителей.

Ответный матч в противостоянии "Зари" и "Университати" состоится 11 августа. Победитель дуэли выйдет в плей-офф квалификации. Там этот коллектив будет сеяным и избежит встреч с "Вильярреалом", "Вест Хэмом" и "Фиорентиной".

Ранее "Заря" обнародовала заявку на новый сезон Премьер-лиги. В список исполнителей попали 25 футболистов. Новый наставник команды Патрик ван Леувен входит в сезон с новичками и одним легионером.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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