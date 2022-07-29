"Зоря" дізналася суперника в кваліфікації Ліги конференцій

Румунський клуб розгромив володаря Кубка Албанії вдома після виїзної нічиєї (1:1). Забитими в складі "Універсітаті" м'ячами відзначилися Матею, Сілва та Геман.

Тепер крайовці 4 серпня зустрінуться із "Зорею" на виїзді. Домашні матчі третього за престижністю єврокубка луганці вирішили грати в польському Любліні. Тамтешня "Арена Люблін" розрахована на понад 15 тисяч глядачів.

Матч-відповідь у протистоянні "Зорі" та "Універсітаті" відбудеться 11 серпня. Переможець дуелі вийде до плей-офф кваліфікації. Там цей колектив буде сіяним і уникне зустрічей із "Вільярреалом", "Вест Хемом" і "Фіорентиною".

Раніше "Зоря" оприлюднила заявку на новий сезон Прем'єр-ліги. До переліку виконавців потрапили 25 футболістів. Новий керманич команди Патрік ван Леувен входить у сезон із новачками та одним легіонером.