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"Зоря" дізналася суперника в кваліфікації Ліги конференцій

Фото: Підопічні Патріка ван Леувена перед спарингом (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2022/23 румунська "Універсітатя" з Крайови та албанська "Влазнія" визначили між собою майбутнього суперника луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Румунський клуб розгромив володаря Кубка Албанії вдома після виїзної нічиєї (1:1). Забитими в складі "Універсітаті" м'ячами відзначилися Матею, Сілва та Геман.

Тепер крайовці 4 серпня зустрінуться із "Зорею" на виїзді. Домашні матчі третього за престижністю єврокубка луганці вирішили грати в польському Любліні. Тамтешня "Арена Люблін" розрахована на понад 15 тисяч глядачів.

Матч-відповідь у протистоянні "Зорі" та "Універсітаті" відбудеться 11 серпня. Переможець дуелі вийде до плей-офф кваліфікації. Там цей колектив буде сіяним і уникне зустрічей із "Вільярреалом", "Вест Хемом" і "Фіорентиною".

Раніше "Зоря" оприлюднила заявку на новий сезон Прем'єр-ліги. До переліку виконавців потрапили 25 футболістів. Новий керманич команди Патрік ван Леувен входить у сезон із новачками та одним легіонером.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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