"Заря" узнала первого соперника по квалификации Лиги Европы
Также узнал своего потенциального соперника "Мариуполь"
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
На этой стадии турнира в борьбу вступает луганская "Заря", которая сыграет с португальской "Брагой".
Первый матч состоится 9 августа и пройдет в Украине, ответный - 16 августа.
В прошлом сезоне "Брага" заняла четвертое место в чемпионате Португалии, а лучшим достижением команды является второе место в сезоне-2009/10.
Также узнал своего потенциального соперника "Мариуполь". В случае успеха мариупольцев во втором раунде с "Юргорденом", далее они сыграют с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция).
Приазовцы проведут матчи с "Юргорденом" 26 июля дома и 2 августа в гостях.