"Заря" узнала первого соперника по квалификации Лиги Европы

Также узнал своего потенциального соперника "Мариуполь"

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

На этой стадии турнира в борьбу вступает луганская "Заря", которая сыграет с португальской "Брагой".

Первый матч состоится 9 августа и пройдет в Украине, ответный - 16 августа.

В прошлом сезоне "Брага" заняла четвертое место в чемпионате Португалии, а лучшим достижением команды является второе место в сезоне-2009/10.

Также узнал своего потенциального соперника "Мариуполь". В случае успеха мариупольцев во втором раунде с "Юргорденом", далее они сыграют с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция).

Приазовцы проведут матчи с "Юргорденом" 26 июля дома и 2 августа в гостях.