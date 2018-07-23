Определился первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Им стала чешская "Славия"

Киевское "Динамо" стартует с третьего квалификационого рануда Лиги Чемпионов сезона 2018/19, где их соперником, по итогам жеребьевки, стала чешская "Славия".

Первые матчи пройдут 7-8 августа (киевляне сыграют на выезде), ответные намечены на 14 августа.

Четыре победителя раунда выйдут в плей-офф квалификации, где разыграют две путевки в групповой этап. В случае вылета на любой из стадий команда продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.