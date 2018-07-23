"Зоря" дізналася першого суперника з кваліфікації Ліги Європи

Також дізнався свого потенційного суперника "Маріуполь"

Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

На цій стадії турніру в боротьбу вступає луганська "Зоря", яка зіграє з португальською "Брагою".

Перший матч відбудеться 9 серпня і пройде в Україні, матч-відповідь - 16 серпня.

У минулому сезоні "Брага" посіла четверте місце в чемпіонаті Португалії, а найкращим досягненням команди є друге місце в сезоні-2009/10.

Також дізнався свого потенційного суперника "Маріуполь". У разі успіху маріупольців у другому раунді з "Юргорденом", далі вони зіграють з переможцем пари "Вентспілс" (Латвія) - "Бордо" (Франція).

Приазовці проведуть матчі з "Юргорденом" 26 липня будинку та 2 серпня у гостях.