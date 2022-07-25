"Заря" подала заявку на новый сезон УПЛ

Список исполнителей на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги обнародовала луганская "Заря".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
В заявку луганцев попали 25 футболистов. Патрик ван Леувен входит в сезон с новичками и одним легионером.
Единственным храбрецом среди иностранцев стал Кристиан. Бразилец перебрался в Украину летом прошлого года и провел 21 матч во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). После начала полномасштабного вторжения в РФ он уехал на родину и тренировался в составе "Кашиаса".
Также в заявку попали летние новички. Три исполнителя переехали из киевского "Динамо" (Вантух, Михайленко, Бражко), а хавбек Мишнев раньше выступал в составе "Мариуполя".
Ранее "Заря" получила соперника в квалификации Лиги конференций. Стартуют луганчане в третьем по престижности еврокубке 4 августа.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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