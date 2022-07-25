"Зоря" подала заявку на новий сезон УПЛ

Перелік виконавців на прийдешній сезон української Прем'єр-ліги оприлюднила луганська "Зоря".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
До заявки луганців потрапили 25 футболістів. Патрік ван Леувен входить у сезон із новачками та одним легіонером.
Єдиним сміливцем серед іноземців став Крістіан. Бразилець перебрався до України торік влітку та провів 21 матч у всіх турнірах (1 гол, 2 асисти). Після початку повномасштабного вторгнення РФ він поїхав на батьківщину та тренувався у складі "Кашіаса".
Також у заявку потрапили літні новачки. Три виконавці переїхали з київського "Динамо" (Вантух, Михайленко, Бражко), а хавбек Мишньов раніше виступав у складі "Маріуполя".
Раніше "Зоря" отримала суперника в кваліфікації Ліги конференцій. Стартують луганці в третьому за престижністю єврокубку 4 серпня.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.