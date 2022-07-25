"Зоря" подала заявку на новий сезон УПЛ

До заявки луганців потрапили 25 футболістів. Патрік ван Леувен входить у сезон із новачками та одним легіонером.

Єдиним сміливцем серед іноземців став Крістіан. Бразилець перебрався до України торік влітку та провів 21 матч у всіх турнірах (1 гол, 2 асисти). Після початку повномасштабного вторгнення РФ він поїхав на батьківщину та тренувався у складі "Кашіаса".

Також у заявку потрапили літні новачки. Три виконавці переїхали з київського "Динамо" (Вантух, Михайленко, Бражко), а хавбек Мишньов раніше виступав у складі "Маріуполя".

Раніше "Зоря" отримала суперника в кваліфікації Ліги конференцій. Стартують луганці в третьому за престижністю єврокубку 4 серпня.