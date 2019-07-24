"Заря" отправилась на свой первый матч отбора Лиги Европы

Луганская "Заря" вылетела в Черногорию, где уже завтра, 25 июля, ей предстоит провести свой первый поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Будучности" из Подгорицы. Об этом сообщает пресс-служба укрианской команды.

Наставник Виктор Скрипник взял на выездную игру 20 футболистов:

Вратари: Шевченко, Махарадзе, Василь

Защитники: Абу-Ханна, Каменюка, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский

Полузащитники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко

Нападающие: Будковский, Кочергин, Кабаев, Лунев

Матч "Будучность" - "Заря" начнется в 21:45 по киевскому времени. Ответная игра запланирована на 1 августа в 19:00.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

Напомним, украинская бригада арбитров будет работать на матче соперников "Мариуполя" в Лиге Европы.