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Украинский арбитр будет работать на матче соперников "Мариуполя" в ЛЕ

Новости » Спорт    23.07.2019 - 11:35
Украинский арбитр будет работать на матче соперников "Мариуполя" в ЛЕ
Фото: Сергей Бойко (ffu.ua)

Сергей Бойко обслужит первый матч между АЗ и "Хэкеном"

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко будет работать на матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором нидерландский АЗ принимать шведский "Хакен", сообщает официальный сайт УЕФА.

На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козик.

Интересно, что именно победитель пары АЗ - "Хакен" в третьем раунде квалификации ЛЕ встретится с "Мариуполем".

Напомним, ранее определился соперник "Зари" в первом официальном матче сезона 2019/20, который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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