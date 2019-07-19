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Определился первый соперник "Зари" в отборе Лиги Европы

Новости » Спорт    19.07.2019 - 08:36
Определился первый соперник "Зари" в отборе Лиги Европы
Фото: футболисты "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Команда сыграет против вице-чемпиона Черногории

Определился соперник "Зари" в первом официальном матче сезона 19/20, который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте луганского клуба.

Команда сыграет против "Будучности", которая по сумме двух матчей в первом раунде отбора прошла "Нарву Транс" (2:0, 4:1). Будущий соперник луганского в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Черногории и вице-чемпионом этой страны.

Первый матч пройдет 25 июля в Подгорице, время начала матча - в 21:45 по киевскому времени. Ответная игра состоится уже в Украине спустя неделю - 1 августа.

Напомним, этот отбор станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера "Зари" Виктора Скрипника.

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