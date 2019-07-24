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"Зоря" вирушила на свій перший матч відбору Ліги Європи


Тренер взяв на матч проти "Будучності" 20 гравців

Луганська "Зоря" вилетіла до Чорногорії, де вже завтра, 25 липня, їй належить провести свій перший поєдинок в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Будучності" з Подгориці. Про це повідомляє прес-служба укріанской команди.

Наставник Віктор Скрипник взяв на виїзну гру 20 футболістів:

Воротарі: Шевченко, Махарадзе, Василь

Захисники: Абу-Ханна, Каменюка, Тимчик, Вернидуб, Іванисеня, Чайковський

Півзахисники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовський, шавлії, Чеберко, Михайличенко

Нападники: Будковський, Кочергін, Кабан, Луньов

Матч "Будучность" - "Зоря" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Гра у відповідь запланована на 1 серпня о 19:00.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).

Нагадаємо, українська бригада арбітрів працюватиме на матчі суперників "Маріуполя" в Лізі Європи.

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