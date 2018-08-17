"Заря" прошла "Брагу" на пути в раунд плей-офф Лиги Европы

Новости Спорт 17.08.2018 - 00:24
Фото: "Брага" - "Заря" (twitter.com/SCBragaOficial)
Фото: "Брага" - "Заря" (twitter.com/SCBragaOficial)

Матч завершился со счетом 2:2

Луганская "Заря" сумела пробиться в плей-офф раунда Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей португальскую "Брагу". 

Ответный матч 3 квалификационного раунда в Браге завершился со счетом 2:2. Луганчане дважды отыгрывались по ходу встречи.

Первый поединок также завершился голевой ничьей 1:1.

В плей-офф квалификации луганчане встретятся с немецким "СБ Лейпцигом", который в свою очередь одолел "Университатя Крайова" (Румыния).

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Теги:  Лига Европы,  Заря,  квалификация,  Брага  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС