"Заря" прошла "Брагу" на пути в раунд плей-офф Лиги Европы
Матч завершился со счетом 2:2
Луганская "Заря" сумела пробиться в плей-офф раунда Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей португальскую "Брагу".
Ответный матч 3 квалификационного раунда в Браге завершился со счетом 2:2. Луганчане дважды отыгрывались по ходу встречи.
Первый поединок также завершился голевой ничьей 1:1.
В плей-офф квалификации луганчане встретятся с немецким "СБ Лейпцигом", который в свою очередь одолел "Университатя Крайова" (Румыния).