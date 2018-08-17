"Зоря" пройшла "Брагу" на шляху в раунд плей-офф Ліги Європи
Матч завершився з рахунком 2:2
Луганська "Зоря" зуміла пробитися в плей-офф раунду Ліги Європи, пройшовши за сумою двох матчів португальську "Брагу".
Матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду в Бразі завершився з рахунком 2:2. Луганчани двічі відігравалися по ходу зустрічі.
Перший поєдинок, який відбувся у Запоріжжі, також завершився гольовою нічиєю 1:1.
У плей-офф кваліфікації луганчани зустрінуться з німецьким "РБ Лейпцигом", який в свою чергу здолав "Університатя Крайова" (Румунія).