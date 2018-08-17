"Зоря" пройшла "Брагу" на шляху в раунд плей-офф Ліги Європи

Новини Спорт 17.08.2018 - 00:24
Фото: "Брага" - "Зоря" (twitter.com/SCBragaOficial)
Фото: "Брага" - "Зоря" (twitter.com/SCBragaOficial)

Матч завершився з рахунком 2:2

Луганська "Зоря" зуміла пробитися в плей-офф раунду Ліги Європи, пройшовши за сумою двох матчів португальську "Брагу". 

Матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду в Бразі завершився з рахунком 2:2. Луганчани двічі відігравалися по ходу зустрічі.

Перший поєдинок, який відбувся у Запоріжжі, також завершився гольовою нічиєю 1:1.

У плей-офф кваліфікації луганчани зустрінуться з німецьким "РБ Лейпцигом", який в свою чергу здолав "Університатя Крайова" (Румунія).

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