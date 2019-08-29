Заря - Эспаньол: где смотреть матч

"Заря" проведет домашний поединок против "Эспаньола" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. По мнению букмекеров, у луганчан нет шансов на проход в групповую стадию.

29 августа 20:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

В четверг, 29 августа, луганчане сыграют второй матч в плей-офф Лиги Европы, в котором сразятся с "Эспаньолом" из Барселоны. Стартовый свисток на "Славутич-Арене" в Запорожье прозвучит в 20:00, а начало прямой трансляции на телеканале УНИАН запланировано на 19:55. Кроме того, посмотреть игру можно и на FootballHub на YouTube-канале.

В первом матче "Заря" не смогла добыть ничью на поле "Эспаньола" - 1:3.

Перед вторым поединком луганчане обыграли "Карпаты" в пятом туре УПЛ со счетом 1:0. Каталонцы, в свою очередь, провели игру в чемпионате Испании, сыграв вничью с "Алавесом" - 0:0.

Обе команды уже сумели преодолеть два квалификационных раунда. "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).