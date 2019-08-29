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Заря - Эспаньол: анонс матча

Новости » Спорт    29.08.2019 - 10:21
Заря - Эспаньол: анонс матча
Фото: "Заря" - "Эспаньол" (twitter.com/RCDEspanyol)

Готовимся к ответному поединку плей-офф Лиги Европы

Между "Зарей" и "Эспаньолом" состоится ответный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале УНИАН. Букмекеры считают гостей фаворитами встречи. Поединок обслужит румынская бригада арбитров.

29 августа 20:00
Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Первый тайм первого матча был очень качественным в исполнении луганчан. Правильно выбранная тактика на игру принесла "Заре" забитый на выезде мяч. Однако вторая 45-тиминутка по всем статьям осталась за "Эспаньолом" и теперь украинской команде надо забивать два гола. На послематчевой пресс-конференции Виктор Скрипник подчеркнул, что "два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть".

В перерыве между матчами плей-офф "Заря" провела матч УПЛ с "Карпатами". Большая часть футболистов, которые очень много играли в предыдущих пяти еврокубковых матчах, остались либо на скамейке запасных, либо вообще не были включены в заявку. Тем не менее на поле во Львове луганчане добились победы, и добавили позитивного настроения, с которым "Заря" и работала в режиме подготовки к решающему матчу всей своей квалификационной кампании.

Украина может потерять позицию в таблице коэффициентов УЕФА "Заря" уступила "Эспаньолу" в первом матче плей-офф Лиги Европы
Новости Украины ЗапорожьеЛига ЕвропыЗаряСлавутичплей-офф
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