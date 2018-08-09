Заря - Брага: где смотреть матч

Новости Спорт 09.08.2018 - 15:03
Фото: "Славутич Арена" (stadion.zp.ua)
Фото: "Славутич Арена" (stadion.zp.ua)

Где и когда начнется первый поединок 3 квалификационного раунда Лиги Европы

"Заря" сыграет против "Браги" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. 

9 августа 21:30
Запорожье, стадион "Славутич Арена"

 
UEL Chegámos a Zaporizhzhya!

Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece

Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

 

Поединок между луганской и португальской командами состоится в четверг, 9 августа, и начнется в 21:30. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал "2+2".

Напомним, "Заря" и "Мариуполь" уже узнали своих потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.

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Теги:  Лига Европы,  онлайн-трансляция,  Заря,  онлайн,  квалификация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС