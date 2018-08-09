Заря - Брага: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок 3 квалификационного раунда Лиги Европы

"Заря" сыграет против "Браги" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

9 августа 21:30

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

UEL Chegámos a Zaporizhzhya! Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Поединок между луганской и португальской командами состоится в четверг, 9 августа, и начнется в 21:30. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал "2+2".

Напомним, "Заря" и "Мариуполь" уже узнали своих потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.