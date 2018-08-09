Зоря - Брага: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи

"Зоря" зіграє проти "Браги" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:30, а дивитися поєдинок можна на каналі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

9 серпня 21:30

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

UEL Chegámos a Zaporizhzhya! Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Поєдинок між луганською і португальської командами відбудеться у четвер, 9 серпня, і почнеться о 21:30. Трансляцію в прямому ефірі покаже телеканал "2+2".

Нагадаємо, "Зоря" і "Маріуполь" вже дізналися своїх потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи.