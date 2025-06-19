Заручини і весілля: 4 знаки Зодіаку знайдуть справжнє кохання до зими

До зими 2025 року життя деяких знаків зодіаку може кардинально змінитися - на них чекають доленосні зустрічі, справжнє кохання і навіть заручини. Астрологи назвали 4 знаки, яким зірки пророкують романтичні злети та новий початок у стосунках уже найближчими місяцями.

Яким саме знакам Зодіаку пощастить у коханні, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World .

Рак

Для Раків 2025 стане часом нових початків у коханні. Емоційна глибина і чуттєвість допоможуть їм побудувати міцні стосунки, які приведуть до заручин.

До зими Раки можуть зустріти людину, яка по-справжньому розділить їхні цінності та прагнення. Це буде період романтики та душевної близькості.

Діва

Практичність і аналітичний підхід Дів допоможуть їм розпізнати справжнє кохання серед безлічі знайомств. До кінця року Діви можуть отримати пропозицію, яка стане логічним продовженням їхніх серйозних стосунків.

Їхній прагматизм у коханні буде винагороджений стабільністю і гармонією. Заручини принесуть відчуття впевненості та спокою.

Козоріг

Цілеспрямовані Козероги готові зробити важливий крок у своїх стосунках. Зірки обіцяють, що до зими вони знайдуть партнера, з яким зможуть побудувати міцну і надійну сім'ю.

Козероги будуть налаштовані серйозно і відповідально, тому заручини стануть логічним кроком. Цей період подарує їм нову хвилю енергії та натхнення.

Риби

Мрійливі й романтичні Риби нарешті зустрінуть того, хто відповість на їхні почуття. До кінця року їхнє кохання може перейти на новий рівень із пропозицією та планами на спільне майбутнє.

Інтуїція та ніжність допоможуть Рибам створити міцні та гармонійні стосунки. Заручини подарують їм відчуття щастя і душевного тепла.