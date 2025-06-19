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Помолвка и свадьба: 4 знака Зодиака найдут настоящую любовь до зимы

Четверг 19 июня 2025 10:08
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Помолвка и свадьба: 4 знака Зодиака найдут настоящую любовь до зимы Какие знаки Зодиака совсем скоро встретят вторую половинку (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

До зимы 2025 года жизнь некоторых знаков зодиака может кардинально измениться - их ждут судьбоносные встречи, настоящая любовь и даже помолвка. Астрологи назвали 4 знака, которым звезды прочат романтические взлеты и новое начало в отношениях уже в ближайшие месяцы.

Каким именно знакам Зодиака повезет в любви, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Рак

Для Раков 2025 станет временем новых начал в любви. Эмоциональная глубина и чувственность помогут им построить крепкие отношения, которые приведут к помолвке.

До зимы Раки могут встретить человека, который по-настоящему разделит их ценности и стремления. Это будет период романтики и душевной близости.

Дева

Практичность и аналитический подход Дев помогут им распознать настоящую любовь среди множества знакомств. До конца года Девы могут получить предложение, которое станет логическим продолжением их серьезных отношений.

Их прагматизм в любви будет вознагражден стабильностью и гармонией. Помолвка принесет чувство уверенности и покоя.

Козерог

Целеустремленные Козероги готовы сделать важный шаг в своих отношениях. Звезды обещают, что к зиме они найдут партнера, с которым смогут построить крепкую и надежную семью.

Козероги будут настроены серьезно и ответственно, поэтому помолвка станет логичным шагом. Этот период подарит им новую волну энергии и вдохновения.

Рыбы

Мечтательные и романтичные Рыбы наконец-то встретят того, кто ответит на их чувства. До конца года их любовь может перейти на новый уровень с предложением и планами на общее будущее.

Интуиция и нежность помогут Рыбам создать крепкие и гармоничные отношения. Помолвка подарит им ощущение счастья и душевного тепла.

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