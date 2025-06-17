Марс зробить ці знаки Зодіаку улюбленцями долі: їх усього 4

Вже 17 червня Марс здійснить інгресію, завдяки чому представники 4 знаків Зодіаку отримають шанс на щастя. Але ще 5 знакам варто бути максимально уважними.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, що готує Марс і кому пощастить найбільше.

Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх

"17 червня Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу він буде це робити: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Марс буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 7 серпня 2025 року", - додала вона.

Його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Козоріг

Телець

Скорпіон

Рак.

Уважними з дією червоної планети у цей період треба бути:

Дівам️

Стрільцям

Рибам

Близнюкам.

У цей період, пояснила Соловйова, можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з технікою, медициною, фермерством.

"Для Марсу Діва нейтральний знак, але тут він буде сприяти проявам підприємливості, ділових та організаторських якостей, відповідальності, дисциплінованості, гострого розуму", - зазначила астролог.