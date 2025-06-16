Таро-гороскоп на тиждень. Хто зможе вплинути на долю, а на кого чекають випробування

Цього тижня, який розпочався 16 червня і триватиме до 22 червня, для знаків Зодіаку відкриються нові можливості та важливі уроки. Хтось зможе вплинути на свою долю й ухвалити доленосні рішення, а інші зіткнуться з випробуваннями, які потребують витримки та мудрості.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Імператор

Цього тижня можливі конфлікти через дисбаланс влади у стосунках. Де ви відчуваєте несправедливість? Візьміть відповідальність і відверто говоріть про це. Без діалогу зміни не будуть можливі.

Телець

Карта Таро: Четвірка Кубків

Ваш настрій пов'язаний зі звичкою сприймати все як належне. Насправді у вас є все необхідне. Зосередьтеся на вдячності - це підніме вашу енергію і відкриє нові можливості.

Близнюки

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Не розпорошуйтеся! Зосередьтеся на завершенні розпочатого і дотримуйтеся свого плану. Послідовність і наполегливість принесуть успіх цього тижня.

Рак

Карта Таро: Дурень

Час починати новий етап, навіть якщо ви ще не відчуваєте готовності. Вийдіть із зони комфорту - це відкриє перед вами нові можливості й допоможе рухатися вперед.

Лев

Карта Таро: Король Монет

Відчуття застою через брак ресурсів - це більше страх, ніж реальна проблема. Виконуйте свою справу навіть з обмеженими можливостями - це допоможе розвинути стійкість, креативність і самоповагу. Продовжуйте рухатися вперед!

Діва

Карта Таро: Вісімка Мечів

Проблеми виникають через звичку звинувачувати інших і фантазувати про їхні мотиви. Зосередьтеся на собі, своїх діях і контролі над ситуацією. Відповідальність за себе відкриє шлях до прогресу.

Терези

Карта Таро: Королева Мечів

Цього тижня ви маєте бути незалежними та відповідальними. Не чекайте дозволу або підтримки - дійте самостійно, приймайте рішення і святкуйте свої успіхи. Це ваш час керувати!

Скорпіон

Карта Таро: Маг

Нова ідея вже близько! Довіряйте інтуїції та уяві, віддаляйтеся від чужих думок і думайте про найкращий для себе шлях. Ви творець своєї реальності, тому візьміть відповідальність за свої дії.

Стрілець

Карта Таро: Королева Монет

Цього тижня настав час навести лад у роботі, здоров'ї, домі або фінансах. Проведіть аудит, визначте причини затримок і внесіть необхідні зміни. Ви здатні все влаштувати за цей тиждень!

Козоріг

Карта Таро: Сімка Жезлів

Ви опинилися в ситуації суперництва, на яке не підписувалися, і це викликає напругу. Якщо не можете уникнути змагання - покажіть, хто тут головний! Ваша сила і розум допоможуть здобути перемогу.

Водолій

Карта Таро: Король Жезлів

Прагнення до свободи й пригод знову веде вас вперед. Відкривайте нові горизонти, приймайте запрошення, досліджуйте і довіряйте інтуїції. Заряджайтеся енергією життя!

Риби

Карта Таро: Шістка Жезлів

Ваша удача повертається! Розв'язання проблем прийде легко і несподівано. Будьте відкриті для благословень і поділіться добротою - це приверне ще більше позитиву. На вас чекає щаслива й успішна фаза.