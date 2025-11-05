Зарубіжні компанії "Лукойлу" паралізовані через санкції Заходу, - Reuters

За інформацією джерел видання, іракська державна компанія SOMO скасувала відвантаження трьох партій нафти, видобутої "Лукойлом" на родовищі West Qurna-2.

Російська компанія володіє 75 % у цьому проєкті з виробничою потужністю близько 480 тисяч барелів на добу, а частка, що залишилася, належить North Oil Company з Іраку.

Співрозмовники Reuters уточнили, що відвантаження нафти було заплановано на 11, 18 і 26 листопада.

Також трейдери розповіли журналістам, що Litasco - торговельний підрозділ "Лукойла" в Женеві - зіткнулася з труднощами при фрахтуванні суден після введення санкцій Великою Британією. Тепер британські брокери відмовляються співпрацювати з компанією.

Також санкції змусили Litasco звільнити частину співробітників.

Водночас близько тисячі співробітників і операторів АЗС Teboil у Фінляндії побоюються звільнень найближчим часом, оскільки місцеві банки почали застосовувати санкції щодо російської нафти і власника мережі - компанії "Лукойл".

Як повідомила організація Finance Finland, що представляє інтереси фінських банків, вони вже почали блокувати платежі Teboil напередодні крайнього терміну - 21 листопада.