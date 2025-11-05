Зарубежные компании "Лукойла" парализованы из-за санкций Запада, - Reuters

По информации источников издания, иракская государственная компания SOMO отменила отгрузку трех партий нефти, добытой "Лукойлом" на месторождении West Qurna-2.

Российская компания владеет 75 % в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.

Собеседники Reuters уточнили, что отгрузка нефти была запланирована на 11, 18 и 26 ноября.

Также трейдеры рассказали журналистам, что Litasco - торговое подразделение "Лукойла" в Женеве - столкнулась с трудностями при фрахтовании судов после введения санкций Великобританией. Теперь британские брокеры отказываются сотрудничать с компанией.

Также санкции вынудили Litasco уволить часть сотрудников.

Одновременно около тысячи сотрудников и операторов АЗС Teboil в Финляндии опасаются увольнений в ближайшее время, поскольку местные банки начали применять санкции в отношении российской нефти и владельца сети - компании "Лукойл".

Как сообщила организация Finance Finland, представляющая интересы финских банков, они уже начали блокировать платежи Teboil в преддверии крайнего срока - 21 ноября.