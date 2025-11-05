RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Зарубежные компании "Лукойла" парализованы из-за санкций Запада, - Reuters

Иллюстративное фото: санкции США и Британии ударили по "Лукойлу" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский гигант "Лукойл" столкнулся с проблемами в работе своих зарубежных подразделений. Причиной стали санкции США и Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источников издания, иракская государственная компания SOMO отменила отгрузку трех партий нефти, добытой "Лукойлом" на месторождении West Qurna-2.

Российская компания владеет 75 % в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.

Собеседники Reuters уточнили, что отгрузка нефти была запланирована на 11, 18 и 26 ноября.

Также трейдеры рассказали журналистам, что Litasco - торговое подразделение "Лукойла" в Женеве - столкнулась с трудностями при фрахтовании судов после введения санкций Великобританией. Теперь британские брокеры отказываются сотрудничать с компанией.

Также санкции вынудили Litasco уволить часть сотрудников. 

Одновременно около тысячи сотрудников и операторов АЗС Teboil в Финляндии опасаются увольнений в ближайшее время, поскольку местные банки начали применять санкции в отношении российской нефти и владельца сети - компании "Лукойл".

Как сообщила организация Finance Finland, представляющая интересы финских банков, они уже начали блокировать платежи Teboil в преддверии крайнего срока - 21 ноября.

Санкции США

Напомним, ранее американские власти решили усилить санкции против России из-за войны в Украине. Они ввели ограничения против двух российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".

Ожидается, что санкции вступят в силу 20 ноября, но они уже фактически наносят ущерб российской экономике.

В частности, нефтеперерабатывающие заводы Индии заявили о намерении сократить покупку российской нефти.

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

Детальнее о влиянии новых санкций США на Россию - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛУКОЙЛ-УкраинаВойна в Украине