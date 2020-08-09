На зарубежных участках лидирует Тихановская с 71%

Появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси. Результаты получились прямо противоположные официальному экзит-полу с участков в Беларуси.

Об этом "Радыё свабода" сообщили организаторы экзит-пола.

Светлана Тихановская набирает 71,28%, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

Согласно предварительным данным белорусского экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Третье место занимает Анна Канопацкая с результатом в 2,3%.

Явка на выборах президента Беларуси к 18:00 составила 79%.

На многих избирательных участках в Минске образовались огромные очереди и серьезный ажиотаж. Независимые наблюдатели заявляют о том, что на некоторых из них явка уже превысила 100%.

Отметим, накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста