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Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 12:45
Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего Фото: зарплата в Киеве на 45% выше, чем в среднем Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-августе 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 705 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 525 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 545 гривен и в Киевской области - 13 760 гривен.

Близка к средней зарплата в Запорожской (13 412 гривен), в Днепропетровской (13 371 гривен) и в Николаевской (13 256 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты ниже средней. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 797 гривен (79,8%) и в Черновицкой области - 10 842 гривен (80,2 %) от средней зарплаты по стране.

Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

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Зарплата в Украине
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