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Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 12:45
Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше Фото: зарплата в Києві на 45% вище, ніж в середньому Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-серпні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 705 гривень. Це на 45,7% більше, ніж в цілому по країні (13 525 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 545 гривень і в Київській області-13 760 гривень.

Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 412 Гривень), в Дніпропетровській (13 371 гривень) і в Миколаївській (13 256 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 797 гривень (79,8%) і в Чернівецькій області - 10 842 гривень (80,2 %) від середньої зарплати по країні.

Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем (14 345 гривень).

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