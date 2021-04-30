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Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 16:00
Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше Фото: у Києві зарплати в 1,5 рази вище, ніж по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-березні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18 722 гривень. Це на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 306 гривень, у Київській області - 12 946 Гривень, у Дніпропетровській області 12 914 гривень і Запорізькій області-12 897 гривень.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області-10 132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.

Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13 612 гривень. Це на 1 063 гривні більше порівняно з лютим (12 549 гривень). Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві-20132 гривень

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, в листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.

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