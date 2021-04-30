Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

У січні-березні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18 722 гривень. Це на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 306 гривень, у Київській області - 12 946 Гривень, у Дніпропетровській області 12 914 гривень і Запорізькій області-12 897 гривень.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області-10 132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.