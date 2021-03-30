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Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 17:59
Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего Фото: в Киеве платят в 1,5 раза больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 года в Киеве составила 18 019 гривен. Это на 44,8% больше, чем в целом по стране (12 443 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 13 505 гривен, в Киевской области (12 696 гривен), в Днепропетровской области (12 532 гривен), Запорожской (12 482 гривен) и Николаевской области (12 464 гривен).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 9 842 гривен (79,1%) от средней зарплаты по стране.

Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

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