Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 года в Киеве составила 18 019 гривен. Это на 44,8% больше, чем в целом по стране (12 443 гривен).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 13 505 гривен, в Киевской области (12 696 гривен), в Днепропетровской области (12 532 гривен), Запорожской (12 482 гривен) и Николаевской области (12 464 гривен).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 9 842 гривен (79,1%) от средней зарплаты по стране.