Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-лютий 2021 року в Києві склала 18 019 гривень. Це на 44,8% більше, ніж в цілому по країні (12 443 гривень).
Про це повідомляє Державна служба статистики (Госстат).
За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 13 505 гривень, у Київській області (12 696 гривень), у Дніпропетровській області (12 532 гривень), Запорізької (12 482 гривень) та Миколаївській області (12 464 гривень).
В інших регіонах зарплати на рівні середньої або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 9 842 гривень (79,1%) від середньої зарплати по країні.
Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін прогнозує 2021 році зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.