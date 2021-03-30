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Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 17:59
Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше Фото: у Києві платять в 1,5 рази більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-лютий 2021 року в Києві склала 18 019 гривень. Це на 44,8% більше, ніж в цілому по країні (12 443 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики (Госстат).

За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 13 505 гривень, у Київській області (12 696 гривень), у Дніпропетровській області (12 532 гривень), Запорізької (12 482 гривень) та Миколаївській області (12 464 гривень).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 9 842 гривень (79,1%) від середньої зарплати по країні.

Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін прогнозує 2021 році зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

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