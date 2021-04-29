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Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-март 2021 года составляла 12 835 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 16,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине - 23 409 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 564 гривен. В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 17,8% до 23 480 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они выросли на 8,4% до 7 432 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 49,6% до 11 510 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1 063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен). Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20132 гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

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