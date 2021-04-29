Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 11,9%. Водночас зарплати в цій сфері залишаються одними з найвищих в Україні - 23 409 гривень на місяць, що майже у два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Найвищі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони зросли на 11,3% до 23 564 гривень. У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 17,8% до 23 480 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування", де вони зросли на 8,4% до 7 432 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 49,6% до 11 510 гривень.