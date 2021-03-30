Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 года составляла 12 443 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 15,4%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине - 22 503 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.
Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 208 гривен. В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 22,8% до 22 470 гривен.
Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они упали на 1,8% до 7 272 гривен.
Зарплаты медиков за год выросли на 47,3% до 10 992 гривен.
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.
Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.