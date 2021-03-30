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Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 года составляла 12 443 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 15,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине - 22 503 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 208 гривен. В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 22,8% до 22 470 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они упали на 1,8% до 7 272 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 47,3% до 10 992 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

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Новости Украины зарплатаГосударственная служба статистики
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