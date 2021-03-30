Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине - 22 503 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 208 гривен. В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 22,8% до 22 470 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они упали на 1,8% до 7 272 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 47,3% до 10 992 гривен.