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Зарплати освітян у 2020 році підвищать на 9%

Новини » Економіка     05.11.2019 - 13:09
Зарплати освітян у 2020 році підвищать на 9%
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Підвищення на 20% не буде

Зарплати всіх освітян у 2020 році зростуть на 9%. Про це свідчать дані проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання, представлені сьогодні урядом.

Як уточнює прес-служба Міністерства освіти і науки, крім того, молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають разову виплату.

"Молоді вчителі зі стажем до 10 років, що сьогодні отримують найменшу зарплату, наприкінці року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року - майже 21 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, сьогодні молодий вчитель у середньому отримує майже на 3 тис гривень в місяць менше за досвідчених педагогів. Так, молодий вчитель сьогодні заробляє приблизно 5 тис. 410 грн у місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років - 8 тис. 182 грн.

Зарплати освітян у 2020 році підвищать на 9%

Нагадаємо, міністр освіти науки України Ганна Новосад вважає, що кошти для підвищення зарплат вчителям можна отримати за рахунок "оптимізації" мережі шкіл.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті державного бюджету на 2020 до другого читання видатки на освіту становлять 145,1 млрд грн, що трохи вище, ніж до першого читання (136,4 млрд грн).

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